МВД официально прокомментировало судьбу знака "Шипы"

Власти РФ оценили опознавательный знак "Шипы" на автомобилях как утративший актуальность. Ряд профильных ведомств провёл согласование проекта постановления об исключении его установки из обязанностей водителей.

Соответствующая информация представлена в письме замминистра внутренних дел Михаила Ваничкина. Документ выступает ответом на обращение депутата Государственной думы Сергея Боярского.

Парламентарий обратился к МВД с вопросом о сроках отмены требования размещения знака "Шипы" на автомобилях.

"Опознавательный знак "Шипы" потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами", - гласит письмо Ваничкина. Его цитирует "ТАСС".

Чиновник имеет в виду конструкцию автомобиля, его загруженность, электронные системы, предназначенные для торможения и стабилизации.

По мнению замминистра, знак в наше время не даёт однозначной информации о характере движения автомобиля. При этом сама наклейка влияет на широту обзора водителя.

Проект относительно отмены обязательного использования символа "Шипы" согласовали в Минтруда, Минтрансе, Минфине, Минэкономразвития. Его внесли в правительство. Кабмин в будущем решит вопрос принятия и издания документа.