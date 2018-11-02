Политика

Станислав Сикорский
2 Ноября, 2018 11:36

МВД официально прокомментировало судьбу знака "Шипы"

Автомобильный знак "Шипы".
Источник: ura.news
#автомобили

#шипы

#МВД
Москва, 02 Ноября - DIXINEWS.

Власти РФ оценили опознавательный знак "Шипы" на автомобилях как утративший актуальность. Ряд профильных ведомств провёл согласование проекта постановления об исключении его установки из обязанностей водителей.

Соответствующая информация представлена в письме замминистра внутренних дел Михаила Ваничкина. Документ выступает ответом на обращение депутата Государственной думы Сергея Боярского.

Парламентарий обратился к МВД с вопросом о сроках отмены требования размещения знака "Шипы" на автомобилях.

"Опознавательный знак "Шипы" потерял свою актуальность в связи с тем, что в настоящее время динамические характеристики движения транспортного средства в значительной мере определяются иными факторами", - гласит письмо Ваничкина. Его цитирует "ТАСС".

Чиновник имеет в виду конструкцию автомобиля, его загруженность, электронные системы, предназначенные для торможения и стабилизации.

По мнению замминистра, знак в наше время не даёт однозначной информации о характере движения автомобиля. При этом сама наклейка влияет на широту обзора водителя.

Проект относительно отмены обязательного использования символа "Шипы" согласовали в Минтруда, Минтрансе, Минфине, Минэкономразвития. Его внесли в правительство. Кабмин в будущем решит вопрос принятия и издания документа.

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