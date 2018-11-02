Коломойский обвинил Порошенко в отсутствии его имени в списке контрсанкций РФ

Украинский бизнесмен и олигарх Игорь Коломойский, занимавший некогда пост губернатора Днепропетровской области, объяснил отсутствие своей фамилии в санкционном списке властей РФ.

Заявление цитирует украинское информагентство "УНИАН". По словам Коломойского, президент Пётр Порошенко желает очернить его таким образом.

"Мне кажется, этот список редактировался на Банковой (там находится администрация президента - ред.)", - сообщил он изданию.

Коломойский полагает, что документ редактировали целой коллегией, в которую вошёл непосредственно Порошенко, первая замглавы Нацбанка Екатерина Рожкова, народный депутат Игорь Кононенко, политик Виктор Медведчук и управляющий директор тесно связанной с президентом инвесткомпании ICU Макар Пасенюк.

Главная цель невнесения имени олигарха - якобы демонстрация его в качестве "агента Кремля" перед западными партнёрами.

Напомним, в списке новых санкций российского правительства 322 физических и 68 юридических лиц из Украины.