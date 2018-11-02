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Станислав Сикорский
2 Ноября, 2018 10:47
Киев объяснил арест судна с грузом, шедшего из России
Задержанное в Мариуполе судно.
Источник: facebook.com/LlutsenkoYuri/
Киев, 02 Ноября - DIXINEWS.
В порту украинского города Мариуполя арестовали судно. Маршрут корабля пролегал из России в Бельгию.
Об этом стало известно из сообщения генерального прокурора Украины Юрия Луценко в Facebook. По его словам, на борту судна обнаружили три тысячи тонн металлургической продукции, изготовленной Алчевским комбинатом. Предприятие находится на территории, неконтролируемой Киевом.
Луценко заявил, что арест судна вместе с грузом - ответ нововведённым российским санкциям. Причастным лицам, как он отметил, грозит уголовная статья по статье УКУ о "финансировании терроризма".
Напомним, Алчевский металлургический комбинат находится в распоряжении ЛНР. Он начал работу к концу 2017 года. Уже в феврале на предприятии функционировало две доменных печи.
В четверг, 1 ноября, премьер Дмитрий Медведев подписал документ об учреждении санкций против украинских чиновников и компаний. Всего в перечне 322 физических и 68 юридических лиц. Среди них - генеральный прокурор Юрий Луценко.
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