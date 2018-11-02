Власть

Виктория Грей
2 Ноября, 2018 10:30

Трамп рассказал, когда США погасят свой «большой» госдолг

Дональд Трамп.
Источник: imenno.ru
#США

#Трамп

#госдолг
Нью-Йорк, 02 Ноября - DIXINEWS.

Американский лидер заверил, что это произойдёт к концу его второго президентского срока.

Дональд Трамп заявил, что когда будет завершён его второй срок на президентском посту, США полностью избавятся от госдолга. Эти слова американский лидер произнёс на мероприятии, посвящённом увеличению рабочих мест, сообщаю в RT со ссылкой на «The Hill».

Также глава Белого дома отметил, что на сегодняшний день у страны очень большие задолженности, но вскоре начнётся их выплата.

Стоит отметить, что на данный момент госдолг Штатов составляет 21,516 триллионов долларов. Но не исключено, что сумма будет расти в ускоренном режиме, так как расходы правительства никак не контролируются.

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Трамп рассказал, когда США погасят свой «большой» госдолг
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