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Виктория Грей
2 Ноября, 2018 08:35
Россия побила рекорд по закупке золота
Золотые слитки.
Источник: wallbox.ru
Москва, 02 Ноября - DIXINEWS.
За третий квартал 2018 года Банк России приобрёл почти 100 тонн драгметалла.
За прошедшие три месяца 2018 года мировые центральные банк купили рекордное количество золота за четырёхлетний период. Но всех больше приобрёл Банк России, сообщают РИА Новости со ссылкой на доклад Всемирного золотого совета.
Свыше 148 тонн золота составил мировой объём закупом драгоценного металла, что на 22% больше, чем за этот же период 2017 года. Самый большой объём закупила Россия – 99,2 тонны, далее идёт Турция – 18,5 тонн, Казахстан – 14,4 тонны, Индия – 13,7 тонн и Польша- 13,7 тонн.
Стоит отметить, что находящийся золотой запас в ЦБ России превысил 2 000 тонн и оценивается в сумму 17 миллиардов долларов.
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