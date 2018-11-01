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Станислав Сикорский
1 Ноября, 2018 19:02
Уфимских полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги, уволили
Сотрудник российской полиции.
Источник: VSE42.Ru
Уфа, 01 Ноября - DIXINEWS.
В управлении МВД по Республике Башкортостан уволили троих руководителей. Все они фигурируют в деле об изнасиловании девушки-дознавателя.
Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства. Причиной для увольнения стали "проступки, порочащие честь и достоинство сотрудника полиции".
Правоохранители сейчас оценивают действия экс-полицейских. В соответствии с результатами проверки будет решён вопрос относительно привлечения повинных к "строгой дисциплинарной ответственности".
Задержанные ранее чиновники возглавляли отделы МВД РФ в Уфимском и Кармаскалинскому районах, а также отдел по вопросам миграции.
Инцидент с изнасилованием 23-летней дознавательницы произошёл в ночь на 30 октября. Преступление полицейские совершили непосредственно в здании миграционного отдела регионального управления МВД.
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