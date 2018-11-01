Происшествия

Станислав Сикорский
1 Ноября, 2018 19:02

Уфимских полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги, уволили

Сотрудник российской полиции.
Источник: VSE42.Ru
#МВД

#полицейские

#увольнение
Уфа, 01 Ноября - DIXINEWS.

В управлении МВД по Республике Башкортостан уволили троих руководителей. Все они фигурируют в деле об изнасиловании девушки-дознавателя.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства. Причиной для увольнения стали "проступки, порочащие честь и достоинство сотрудника полиции".

Правоохранители сейчас оценивают действия экс-полицейских. В соответствии с результатами проверки будет решён вопрос относительно привлечения повинных к "строгой дисциплинарной ответственности".

Задержанные ранее чиновники возглавляли отделы МВД РФ в Уфимском и Кармаскалинскому районах, а также отдел по вопросам миграции.

Инцидент с изнасилованием 23-летней дознавательницы произошёл в ночь на 30 октября. Преступление полицейские совершили непосредственно в здании миграционного отдела регионального управления МВД.

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