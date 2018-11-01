Уфимских полицейских, подозреваемых в изнасиловании коллеги, уволили

В управлении МВД по Республике Башкортостан уволили троих руководителей. Все они фигурируют в деле об изнасиловании девушки-дознавателя.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы ведомства. Причиной для увольнения стали "проступки, порочащие честь и достоинство сотрудника полиции".

Правоохранители сейчас оценивают действия экс-полицейских. В соответствии с результатами проверки будет решён вопрос относительно привлечения повинных к "строгой дисциплинарной ответственности".

Задержанные ранее чиновники возглавляли отделы МВД РФ в Уфимском и Кармаскалинскому районах, а также отдел по вопросам миграции.

Инцидент с изнасилованием 23-летней дознавательницы произошёл в ночь на 30 октября. Преступление полицейские совершили непосредственно в здании миграционного отдела регионального управления МВД.