Культура

Станислав Сикорский
1 Ноября, 2018 15:45

Минкульт объяснил нашумевший отказ от проката фильма "Хантер Киллер"

Кадр из фильма "Хантер Киллер".
Источник: hunterkiller.movie
#прокат

#фильм

#Минкультуры
Москва, 01 Ноября - DIXINEWS.

Фильм американского производства "Хантер Киллер" не получил прокатного удостоверения для показа на территории России.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Министерства культуры. Ведомство объяснило это низким каеством копии, представленной дистрибьюторами в Госфильмфонд.

"По нашим данным, компания сдала жесткий диск с фильмом в Госфильмофонд России 24 сентября, однако копия была ненадлежащего качества. Второй жесткий диск поступил в ГФФ только 30 октября, то есть фактически перед выходом ленты в прокат. Очевидно, что в столь короткие сроки Госфильмофонд России не мог произвести проверку диска и принять экземпляр фильма на постоянное хранение", - сообщили в Минкульте.

Согласно закону, прокатные удостоверения выдают заявителям под расписку после получения в Минкульте документ, который подтверждает выполнение 12 федерального закона "Об обязательном экземпляре документов".

Стоит отметить, рижиссёром "Хантера Киллера" выступает Донован Марш. В центр сюжета - американская атакующая сбмарина и её экипаж. Они пытаются спасти российского президента от мятежа, вспыхнувшего по инициативе Минобороны РФ.

Главные роли исполнили Джерард Батлер, Этан Бейрд, Гэри Олдман.

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