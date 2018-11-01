Политика

Станислав Сикорский
1 Ноября, 2018 13:20

В Кремле ответили на новые идеи Лукашенко по Донбассу

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Источник: ria.ru
#Песков

#Лукашенко

#Донбасс
Москва, 01 Ноября - DIXINEWS.

В правительстве Российской Федерации прокомментировали заявление главы Беларуси Александра Лукашенко о миротворцах ООН и ОБСЕ на востоке Украины.

С соответствующим заявлением выступил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. По его словам, власти ДНР и ЛНР могут самостоятельно решить вопрос выборов.

"Дело в том, что у территории Донбасса есть руководство. Это две республики, которые, в первую очередь, должны сами определить тот режим контроля, который они посчитали бы уместным и возможным. Это решение руководства двух республик", - отметил президентский представитель.

Песков таким же образом высказался о контроле украино-российской границы. Важно согласие Донецка и Луганска на реализацию инициатив. Он подчеркнул, что в Кремле не знакомы с их мнением о предложенных идеях.

Напомним, Лукашенко предложил разместить новую миссию ООН и ОБСЕ на территории Донецкой и Луганской областей. Белорусский президент высказался за помощь в регуляции обстановки в зоне конфликта и проведении выборов.

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