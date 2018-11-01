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Станислав Сикорский
1 Ноября, 2018 12:18

Комиссия официально назвала причины аварии ракеты-носителя "Союз"

Вывоз ракеты носителя на космодроме Байконур.
Источник: ria.ru
#ракета

#авария

#Роскосмос
Москва, 01 Ноября - DIXINEWS.

Специалисты определили причины аварии во время запуска ракеты-носителя "Союз-ФГ". Инцидент произошёл в октябре 2018 года.

Об этом стало известно из заявления председателя аварийной комиссии Олега Скоробогатова. По его словам, происшествие спровоцировало неоткрытие сопла увода бокового блока первой ступени. Нештатную ситуацию зафиксировали на 118 секунде полёта.

Ракета-носитель должна была отправить на орбиту корабль "Союз МС-10" вместе с новыми членами экипажа МКС. Находившимся на борту россиянину Алексею Овчинину и американцу Нику Хейгу удалось вернуться на Землю благодаря спасательной капсуле.

Аварийная комиссия создана по инициативе "Роскосмоса". Власти возбудили уголовное дело по статье о нарушении правил безопасности при строительных работах. Первоначально высказывалась версия об ошибке, допущенной во время сборки.

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