Власти РФ раскрыли, кого затрагивают контрсанкции против Украины

Российское правительство учредило санкционные меры против 322 украинцев и 68 компаний. Постановление подписано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы кабмина. Документ набирает силу со дня подписания - четверга, 1 ноября.

"Вводятся специальные экономические меры в отношении физических и юридических лиц Украины, предусматривающие блокирование (замораживание) безналичных денежных средств, бездокументарных ценных бумаг и имущества на территории России и запрет на перечисление средств (вывод капитала) за пределы России", - констатировали в правительстве.

Санкции затрагивают сына президента Украины Алексея Порошенко, министра внутренних дел Арсена Авакова, руководителя Генштаба ВСУ Виктора Муженко, генпрокурора Юрия Луценко, главы "Нафтогаза Украины" Андрея Коболева, министра обороны Степана Полторака, бывшего премьера Арсения Яценюка, спикера парламента Андрея Парубия, Юлию Тимошенко, политиков национилистического толка Дмитрия Яроша и Олега Тягнибока и других.

Среди лиц, попавших под санкции множество иных чиновников - депутатов Верховной Рады, Конституционного суда, а также предпринимателей и юридических лиц.