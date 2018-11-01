Россия, Индия и Иран создадут дешёвый и быстрый аналог Суэцкого канала

Власти России, Индии и Ирана планируют в ноябре обсудить международный транспортный коридор "Север - Юг". Он станет аналогом Суэцкому каналу.

Соответствующую информацию обнародовали иранский телеканал Press TV. Протяжённого нового пути достигнет 7,2 тысячи километров.

Новый проект подразумевает использование железнодорожного и водного видов транспорта. Товары из Индии направят в иранский город Бендер-Аббас. Он располагается на берегу Персидского залива. Затем их транспортируют в Бендер-Зели у Каспийского моря. Следующим перевалочным пунктом товаров станет российская Астрахань, а далее - европейские страны.

Предполагается, что коридор превратится в дешёвую альтернативу Суэцкого канала. Стоимость перевозок с его помощью будет ниже на 30-40 процентов. По оценкам, в Москву из индийского Мумбая товары прибывают быстрее на 20 дней, чем через Египет.