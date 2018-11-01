До конца года цена на бензин не повысится

Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак.

Правительство и нефтяные компании договорились заморозить оптовые цены на бензин и дизель на июньском уровне до конца года, сообщает RT.

По словам чиновника, на состоявшемся в среду совещании, стороны условились, что все вертикально интегрированные компании и независимые НПЗ поставляли топливо в объёмах, зафиксированных по состоянию на соответствующий месяц 2017 года, плюс 3%. А оптовые цены должны быть зафиксированы на июнь 2018 года.

Также Козак отметил, что соглашение вступает в силу с 1 ноября 2018 года и заканчивается 31 марта 2019 года с возможностью продления.