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Виктория Грей
1 Ноября, 2018 11:36
До конца года цена на бензин не повысится
Бензиновая заправка.
Источник: newsru.biz
Москва, 01 Ноября - DIXINEWS.
Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак.
Правительство и нефтяные компании договорились заморозить оптовые цены на бензин и дизель на июньском уровне до конца года, сообщает RT.
По словам чиновника, на состоявшемся в среду совещании, стороны условились, что все вертикально интегрированные компании и независимые НПЗ поставляли топливо в объёмах, зафиксированных по состоянию на соответствующий месяц 2017 года, плюс 3%. А оптовые цены должны быть зафиксированы на июнь 2018 года.
Также Козак отметил, что соглашение вступает в силу с 1 ноября 2018 года и заканчивается 31 марта 2019 года с возможностью продления.
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