Энергетика

Виктория Грей
1 Ноября, 2018 11:36

До конца года цена на бензин не повысится

Бензиновая заправка.
Источник: newsru.biz
#бензин

#цены

#Козак
Москва, 01 Ноября - DIXINEWS.

Об этом сообщил заместитель председателя правительства России Дмитрий Козак.

Правительство и нефтяные компании договорились заморозить оптовые цены на бензин и дизель на июньском уровне до конца года, сообщает RT.

По словам чиновника, на состоявшемся в среду совещании, стороны условились, что все вертикально интегрированные компании и независимые НПЗ поставляли топливо в объёмах, зафиксированных по состоянию на соответствующий месяц 2017 года, плюс 3%. А оптовые цены должны быть зафиксированы на июнь 2018 года.

Также Козак отметил, что соглашение вступает в силу с 1 ноября 2018 года и заканчивается 31 марта 2019 года с возможностью продления.

Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
СМИ рассказали, как нефтяники хотят повысить цены на топливо
В правительстве ответили на заявление о подорожании бензина
В правительстве заверили, что бензин больше не подорожает
Читайте в рубрике:
Гройсман пояснил, на что Украине следует променять российский газ
Эрдоган открыл газопровод в обход России
Путин назвал ситуацию с подорожанием бензина недопустимой

Первый полёт на модернизированном Ка27М в Калининградской области
Брифинг официального представителя Минобороны России о процессе мирного урегулирования в Сирии
Спасатели подняли черный ящик индонезийского самолета
В Вашингтоне недалеко от конгресса произошла стрельба
ВИДЕО

Популярные новости
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Петербург может получить 290 млн на расселение жилья
Москва, 01 Ноября, 15:45.
Минкульт объяснил нашумевший отказ от проката фильма "Хантер Киллер"
Волгоград, 01 Ноября, 15:00.
В Волгоградском театре кукол состоится премьера
Москва, 01 Ноября, 13:20.
В Кремле ответили на новые идеи Лукашенко по Донбассу
Ростов-на-Дону , 01 Ноября, 13:01.
ФК "Ростов" получил колоссальный штраф за проступок фанатов
Москва, 01 Ноября, 12:48.
В Москве установят сотни новых комплексов фиксации нарушений на дорогах
Москва, 01 Ноября, 12:18.
Комиссия официально назвала причины аварии ракеты-носителя "Союз"
Москва, 01 Ноября, 12:03.
Власти РФ раскрыли, кого затрагивают контрсанкции против Украины
Уфа, 01 Ноября, 11:50.
Власти РБ озвучили доходы и расходы бюджета на 2019 год
Москва, 01 Ноября, 11:36.
До конца года цена на бензин не повысится
За рубежом, 01 Ноября, 11:20.
Россия, Индия и Иран создадут дешёвый и быстрый аналог Суэцкого канала
За рубежом, 01 Ноября, 11:03.
СМИ назвали новую страну, которой грозит экспансия ИГИЛ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия