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Станислав Сикорский
1 Ноября, 2018 11:03
СМИ назвали новую страну, которой грозит экспансия ИГИЛ
Боевики ИГИЛ.
Источник: ru.armeniasputnik.am
За рубежом, 01 Ноября - DIXINEWS.
В зарубежных СМИ распространилась информация относительно следующей страны, которую боевики-исламисты выберут для экспансии.
Соответствующая публикация обнародована американским изданием National Interest. Страной, где ИГИЛ (запрещённая в РФ террористическая организация - ред.) начнёт укреплять позиции, может стать Иордания.
Авторы статьи обращают внимание на данные о численном составе иностранных боевиков-исламистов. Иорданцы занимают третье место в статистике при численности - согласно оценкам - в три тысячи человек.
В Иордании усугубляется общественная ситуация безработицей, нищетой. Это деструктивно влияет на стабильность и открывает путь религиозному экстремизму.
Обостряться ситуация на территории государства стала в 2015 году. В связи с недавними поражениями ИГИЛ на территории Сирии и Ирака, многие экстремисты могут вернуться на родину и создать проблемы местной безопасности. Кроме того, эксперты считают опасным пребывание в Иордании 658 тысяч сирийцев-беженцев.
В августе 2018 года в иорданском городе Эс-Салте прогремел теракт. Его жертвами стали четверо офицеров службы безопасности и 16 местных жителей.
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