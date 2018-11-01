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Виктория Грей
1 Ноября, 2018 10:06
В Уфе девушку-дознавателя изнасиловали коллеги
Изнасилование.
Источник: dixinews.ru
Уфа, 01 Ноября - DIXINEWS.
Инцидент произошёл в ночь на 30 октября в здании миграционного отдела МВД.
Подозреваемые задержаны.
В столице Республики Башкортостан трое полицейских изнасиловали девушку – дознавателя, которая являлась их коллегой. Противоправные деяния они совершили в одном из кабинетов здания миграционного отдела МВД России по региону. Также сообщается, что 23-летняя потерпевшая является дочерью начальника силового подразделения республиканского МВД, передают РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах РБ.
Помимо этого выяснилось, что один из подозреваемых является непосредственным начальником потерпевшей. Все трое задержаны и дают показания.
Из Москвы в Уфу направлены сотрудники главного управления собственной безопасности МВД России. Расследование уголовного дела продолжается.
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