Политика

Станислав Сикорский
31 Октября, 2018 21:14

Лукашенко предложил новый план для усмирения донбасского конфликта

Президент Беларуси Александр Лукашенко.
Источник: 5-tv.ru
#Донбасс

#миротворцы

#Лукашенко
Минск, 31 Октября - DIXINEWS.

Белорусский президент Александр Лукашенко высказал новую идею урегулирования донбасского конфликта. Речь идёт о совместной миссии ООН и ОБСЕ.

С соответствующим заявлением глава Беларуси выступил в рамках встречи Основной группы Мюнхенской конференции по безопасности. Она прошла днём среды, 31 октября.

По мнению Лукашенко, нужно искать взаимоприемлемое решение относительно размещения миротворцев на территории Донецкой и Луганской областей Украины. В составе миссии могут работать представители стран, внесших "посильный вклад" в умиротворение противостояния. Развёртывание программы при этом должно носить поэтапный характер.

"Мы можем взять на себя ответственность за обеспечение мира в восточных регионах Украины и контроль на российско-украинской границе, а также сопровождать проведение выборов в Донбассе, исходя из понимания того, что эти регионы являются неотъемлемой частью Украины", - подчеркнул он.

Также президент Беларуси считает необходимым возобновить "нормандский формат". Этого требует контроль за исполнением минских соглашений. Он отметил вероятность нехватки таких мер, учитывая прежний опыт.

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