СМИ собрали все известные подробности теракта в УФСБ Архангельска

У здания областного управления ФСБ в Архангельске произошёл взрыв.

Как пишет РИА "Новости", предварительные данные указывают на причастность 17-летнего гражданина. Он погиб на месте инцидента.

Травмы получили трое силовиков. Состояние одного из них оценивается как тяжёлое. Его прооперировали.

Следователи классифицировали взрыв как теракт. Они выясняют, имел ли погибший отношение к запрещённым радикальным группировкам.

Сотрудники правоохранительных органов обыскивают место жительства подростка, ведут допрос родственников, знакомых и иных граждан, которые могут что-либо знать о произошедшем. Специалисты в ближайшее время проведут взрывотехническую, судебно-медицинскую экспертизы.

Как отметил архангельский губернатор Игорь Орлов, на молодёжь влияют деструктивные силы, не ценящие жизнь и семью.

"И я, конечно, связываю это с тем процессом, который пытаются организовать у нас деструктивные силы для вовлечения молодёжи и школьников в различные акции", - резюмировал он.

Глава Архангельской области также распорядился о необходимой помощи для пострадавших.