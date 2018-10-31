В Хабаровске операция по маммопластике закончилась смертью пациентки

У медицинской организации отсутствовала лицензия на проведение пластических операций.

Следственными органами Дальневосточного СУ СКР продолжается расследование уголовного дела «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения профессиональных обязанностей», возбужденного по факту смерти женщины после перенесённой пластической операции.

Следствием установлено, что в июле 2018 года женщина перенесла операцию по маммопластике в медицинском учреждении «АМК«Региомед» г. Хабаровска. Самочувствие женщины ухудшилось и её перевели в реанимацию, где на третьи сутки после операции она скончалась.

Следователями получены сведения о том, что операцию выполнял один из врачей АО «АМК «Региомед». Также к руководителю следственного управления поступило множество обращений от пациентов, которые сообщили, что недовольны результатами работы врачей клиники.

Проверкой деятельности медицинской организации установлено, что у АО «АМК «Региомед» отсутствует лицензия на выполнение пластических операций, в т.ч. по маммопластике.

Расследование уголовного дела продолжается, оно находится на контроле руководства следственного управления.