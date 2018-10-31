Технологии и наука

Виктория Грей
31 Октября, 2018 11:40

14 российских ВУЗов вошли в мировой рейтинг университетов

МГУ имениМ.В.Ломоносова.
Источник: evmhistory.ru
#рейтинг

#вузы

#мгу
Москва, 31 Октября - DIXINEWS.

Рейтинг «U.S. News Best Global Universities 2019» опубликован американским изданием «U.B».

По данным опубликованных результатов 4 российских вуза вошли в ТОП-500, остальные 10 – попали в ТОП–1000.

Наиболее популярные позиции заняли Московский государственный университет имени М.В.Ломоносова занявший 275 место, далее идут Национальный исследовательский ядерный университет МИФИ – 419 место, Новосибирский государственный университет – 433 место и Московский физико-технический институт- 460 место, сообщают РИА Новости.

Стоит отметить, что по сравнению с прошлым годом рейтинг МГУ упал. В 2017 году ВУЗ занимал 267 место.

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