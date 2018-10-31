Финансы

Виктория Грей
31 Октября, 2018 10:15

Ещё один банк лишился лицензии

Международный банк в Санкт-Петербурге.
Источник: spb.hipdir.com
#банк

#лицензия

#Центробанк
Санкт-Петербург, 31 Октября - DIXINEWS.

На этот раз таковым оказался Международный банк Санкт-Петербурга.

Центральный банк России отозвал лицензию на осуществление банковских операций у Международного банка в северной столице России, сообщается на сайте Центробанка.

Также отмечается, что данный банк занимал 116 место в рейтинге кредитно-финансовых организаций России и является участником системы страхования вкладов.

Отзыв лицензии связан с неустойчивым финансовым положением банка и угрозой интересов его кредиторов и вкладчиков.

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