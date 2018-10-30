Патриарх Кирилл раскрыл неизвестные детали встречи с константинопольским коллегой

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл озвучил ранее неизвестные моменты закрытых переговоров с патриархом Константинопольским Варфоломеем.

С соответствующим заявлением духовный лидер РПЦ выступил в рамках VIII международного фестиваля православных СМИ "Вера и слово". Встреча состоялась 31 августа в Стамбуле.

По словам патриарха, беседа с коллегой прошла далеко не в позитивном ключе. Накануне ему отказали в идее встречи на нейтральной площадке, вынудив ехать в Стамбул, в резиденцию Константинопольского патриарха.

Кирилл отметил своё стремление смягчить Варфоломея.

"Даже когда я чувствовал, что эмоциональный уровень моего собеседника начинает превышать допустимый уровень — я его так за руку возьму, по-братски скажу: "Ну, давайте спокойнее, ну, давайте поговорим…" - подчеркнул он.

Настоятель РПЦ рассказал о представленных коллеге убедительных доводах относительно Украины. Собеседник между тем проявил резкость в оценке высказанного.

"Поговорили "от сердца к сердцу", но этот шаг не привел к положительным результатам. Но за это уже не наша ответственность", - резюмировал патриарх Кирилл.