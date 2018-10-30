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Станислав Сикорский
30 Октября, 2018 16:07
Трамп хочет лишить детей мигрантов права на гражданство США
Президент США Дональд Трамп.
Источник: europe1.fr
Вашингтон, 30 Октября - DIXINEWS.
Американский президент Дональд Трамп считает несостоятельной поправку в конституции США об автоматическом получении гражданства родившимися на территории страны.
С таким заявлением глава Соединённых Штатов выступил на интервью в передаче Axios on HBO. По его словам, нет необходимости давать американское гражданство детям иностранцев и нелегальных мигрантов лишь за их рождение в границах государства.
Президент отметил, что для отмены действия поправки необходим лишь его указ. В настоящий момент он раздумывает над его составлением.
"Мы являемся единственной страной в мире, куда человек может приехать, родить ребенка, и ребенок, по сути, является гражданином США на 85 лет со всеми преимуществами <…> Это смешно. Это смешно. Это должно закончиться", - подчеркнул Трамп.
Напомним, право на гражданство по рождению гарантирует 14-я поправка к конституции Соединённых Штатов.
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