Трамп хочет лишить детей мигрантов права на гражданство США

Американский президент Дональд Трамп считает несостоятельной поправку в конституции США об автоматическом получении гражданства родившимися на территории страны.

С таким заявлением глава Соединённых Штатов выступил на интервью в передаче Axios on HBO. По его словам, нет необходимости давать американское гражданство детям иностранцев и нелегальных мигрантов лишь за их рождение в границах государства.

Президент отметил, что для отмены действия поправки необходим лишь его указ. В настоящий момент он раздумывает над его составлением.

"Мы являемся единственной страной в мире, куда человек может приехать, родить ребенка, и ребенок, по сути, является гражданином США на 85 лет со всеми преимуществами <…> Это смешно. Это смешно. Это должно закончиться", - подчеркнул Трамп.

Напомним, право на гражданство по рождению гарантирует 14-я поправка к конституции Соединённых Штатов.