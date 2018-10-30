Политика

Станислав Сикорский
30 Октября, 2018 16:07

Трамп хочет лишить детей мигрантов права на гражданство США

Президент США Дональд Трамп.
Источник: europe1.fr
#Трамп

#Конституция

#гражданство
Вашингтон, 30 Октября - DIXINEWS.

Американский президент Дональд Трамп считает несостоятельной поправку в конституции США об автоматическом получении гражданства родившимися на территории страны.

С таким заявлением глава Соединённых Штатов выступил на интервью в передаче Axios on HBO. По его словам, нет необходимости давать американское гражданство детям иностранцев и нелегальных мигрантов лишь за их рождение в границах государства.

Президент отметил, что для отмены действия поправки необходим лишь его указ. В настоящий момент он раздумывает над его составлением.

"Мы являемся единственной страной в мире, куда человек может приехать, родить ребенка, и ребенок, по сути, является гражданином США на 85 лет со всеми преимуществами <…> Это смешно. Это смешно. Это должно закончиться", - подчеркнул Трамп.

Напомним, право на гражданство по рождению гарантирует 14-я поправка к конституции Соединённых Штатов.

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