СМИ сообщили первые итоги операции по утечке данных о Петрове и Боширове

Александр Петров и Руслан Боширов на интервью RT.

Российский пограничник, подозреваемый в продаже сведений о выездах за границу Александра Петрова и Руслана Боширован, был задержан.

Об этом сообщает издание "Росбалт", ссылаясь на собственный неназванный источник. Задержание проводили силовики ФСБ РФ.

По словам информатора, работник госпогранслужбы работал в Северо-Западном федеральном округе. Одновременно с ним задержали сотрудника Федеральной налоговой службы.

Мероприятия правоохранителей связаны со спецоперацией, направленной на предотвращение утечек из закрытых баз данных. Силовики провели 60 обысков.

"В первую очередь приходили к частным сыщикам и так называемым пробивщикам - тем, кто был замечен в торговле сведениями из закрытых баз данных", - сообщил источник.

Оперативники обращали внимание на лица, торгующие сведениями о перемещении россиян через границу, из базы "Роспаспорта", базы ФНС по имуществу граждан.

Возбуждены уголовные дела по ст. 183 УК РФ о "незаконном получении и разглашении сведений, составляющих коммерческую, налоговую или банковскую тайну", ст. 203 о превышении полномочий частным детективом", ст. 137 о "нарушении неприкосновенности частной жизни".

Тем не менее, дела не связаны с инцидентом Петрова и Боширова. Они имеют отношение к другим людям.