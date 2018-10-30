Финансы

Виктория Грей
30 Октября, 2018 12:15

Рекордную сумму кредитов взяли россияне, чтобы погасить старые долги

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Источник: lawecon.ru
#кредиты

#долги

#рефинансирование
Москва, 30 Октября - DIXINEWS.

Сумма кредитов за полугодие составила 68,3 миллиарда рублей.

Как сообщают РИА Новости, в докладе бюро кредитных историй «Эквифакс», цитата: Россияне за первые шесть месяцев текущего года взяли на покрытие старых долгов рекордный объем потребительских кредитов — 68,3 миллиарда рублей, что превышает результат за аналогичный период прошлого года в 1,7 раза.

Сумма потребительского кредита на рефинансирование долгов в среднем выросла на 17% и составила 520 000 рублей.

Также в бюро отметили, что осенью ситуация может измениться и объёмы договоров рефинансирования будут снижаться.

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