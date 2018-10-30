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Виктория Грей
30 Октября, 2018 12:15
Рекордную сумму кредитов взяли россияне, чтобы погасить старые долги
Кнопка «Рефинасирование» на клавиатуре.
Источник: lawecon.ru
Москва, 30 Октября - DIXINEWS.
Сумма кредитов за полугодие составила 68,3 миллиарда рублей.
Как сообщают РИА Новости, в докладе бюро кредитных историй «Эквифакс», цитата: Россияне за первые шесть месяцев текущего года взяли на покрытие старых долгов рекордный объем потребительских кредитов — 68,3 миллиарда рублей, что превышает результат за аналогичный период прошлого года в 1,7 раза.
Сумма потребительского кредита на рефинансирование долгов в среднем выросла на 17% и составила 520 000 рублей.
Также в бюро отметили, что осенью ситуация может измениться и объёмы договоров рефинансирования будут снижаться.
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