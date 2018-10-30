Исследование показало распространение 5G в России будущего

Широкое распространение стандарта связи пятого поколения 5G среди россиян ожидается к 2025 году. Пользоваться им будет около 80 процентов населения.

Соответствующий прогноз обнародовала Ассоциация GSMA. Исследование получило название "Мобильная экономика: Россия и СНГ 2018".

По словам гендиректора GSMA Матса Гранрида, Россия в будущем займёт лидерскую позицию в СНГ по скорости распространения 5G-покрытия. Мобильные операторы мощно финансируют развитие таких сетей.

"Новые сети имеют потенциал для развития цифровой экономики и цифровой трансформации отраслей. Однако для этого потребуется благоприятная нормативно-правовая база, ориентированная на развитие инвестиций и инноваций, в частности, обеспечивающая своевременную доступность частотных диапазонов для операторов по приемлемой цене", - сообщил Гранрид.

Исследование полагает, что в 2025 году 5G распространится на территории Азербайджана, Беларуси, Грузии, Узбекистана. В рамках СНГ России будет принадлежать каждое пятое подключение.

Эксперты организации полагают, что в первое время технологии 5G в СНГ сосредоточатся на расширенной мобильной широкополосной сети - Enhanced Mobile Broadband. С её помощью абоненты будут пользоваться увеличенной пропускной способностью и скоростью мобильного доступа к интернету в городах.