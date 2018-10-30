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Станислав Сикорский
30 Октября, 2018 11:50
Исследование показало распространение 5G в России будущего
Пользователи мобильного интернета.
Источник: otv-media.ru
Москва, 30 Октября - DIXINEWS.
Широкое распространение стандарта связи пятого поколения 5G среди россиян ожидается к 2025 году. Пользоваться им будет около 80 процентов населения.
Соответствующий прогноз обнародовала Ассоциация GSMA. Исследование получило название "Мобильная экономика: Россия и СНГ 2018".
По словам гендиректора GSMA Матса Гранрида, Россия в будущем займёт лидерскую позицию в СНГ по скорости распространения 5G-покрытия. Мобильные операторы мощно финансируют развитие таких сетей.
"Новые сети имеют потенциал для развития цифровой экономики и цифровой трансформации отраслей. Однако для этого потребуется благоприятная нормативно-правовая база, ориентированная на развитие инвестиций и инноваций, в частности, обеспечивающая своевременную доступность частотных диапазонов для операторов по приемлемой цене", - сообщил Гранрид.
Исследование полагает, что в 2025 году 5G распространится на территории Азербайджана, Беларуси, Грузии, Узбекистана. В рамках СНГ России будет принадлежать каждое пятое подключение.
Эксперты организации полагают, что в первое время технологии 5G в СНГ сосредоточатся на расширенной мобильной широкополосной сети - Enhanced Mobile Broadband. С её помощью абоненты будут пользоваться увеличенной пропускной способностью и скоростью мобильного доступа к интернету в городах.
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