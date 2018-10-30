СМИ рассказали, как нефтяники хотят повысить цены на топливо

Нефтяные компании выступили за повышение стоимости топлива. Призыв относится к 2019 году.

Как пишет "РБК", соответствующие предложения озвучили в рамках совещания при участии вице-премьера Дмитрия Козака. Представители промышленности высказались за повышение цен на 4-5 рублей с начала следующего года.

По мнению других участников встречи, нефтяники "просто жаловались правительству на свои проблемы и в четыре-пять рублей оценили убытки при продаже литра топлива".

"Но поднимать цены по принципу "мне плохо, поэтому плевать на всех" все-таки не будут", - считает источник издания.

Совещание провели 24 октября.

Напомним, уровень средних розничных цен на бензин и дизельное топливо к 7 октября достиг 43,28 рубля и 44,68 рубля.