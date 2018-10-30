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Станислав Сикорский
30 Октября, 2018 11:04
ФСБ раскрыла планы ликвидированной в РТ ячейки боевиков-исламистов
Силовики ФСБ РФ.
Источник: ria.ru
Казань, 30 Октября - DIXINEWS.
В Республике Татарстан ликвидировали законспирированную террористическую ячейку. Группа была связана с азиатскими исламистами.
Об этом стало известно из сообщения Центра общественных связей ФСБ. Террористы координировали действия с боевиками ИГИЛ" (запрещённой в России экстремистской группировки - ред.).
"В момент изъятия оружия из схрона в Набережных Челнах захвачен с поличным один из участников группы. Одновременно проведены задержания еще шесть ее членов и 11 граждан, попавших под их влияние", - сообщили силовики.
Обыск выявил наличие огнестрельного оружия, боеприпасов, экстремистской литературы и атрибутики исламистов. Группа вела подготовку к "ряду резонансных акций" и планировала отправиться в Сирию для соединения с боевиками. Руководил ячейкой ранее судимый за агитацию в пользу "ИГИЛ" житель города.
Спецоперацию провели в совместном порядке МВД и Росгвардия.
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