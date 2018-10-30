Эксперты объяснили инцидент с "Адмиралом Кузнецовым" в доке

На палубу авианосца "Адмирал Кузнецов" во время ремонта упал кран. Корабль находился в плавучем доке №50 82-го завода в Мурманске.

Об этом стало известно из заявления пресс-секретаря Центра судоремонта "Звёздочка" Евгения Гладышева. Организация ответственна за исполнение ремонтного контракта. Представителя цитирует РИА "Новости".

По словам Гладышева, кран упал на ремонтируемую часть палубы.

"В этом месте палуба была вскрыта, поэтому повреждения коснулись в большей части оборудования, а не самой палубы", - подчеркнул он.

Напомним, в ночь на вторник, 30 сентября, подача электричества на заводе начала сбоить. Цистерны ПД-50 заполнились из-за чего док оказался под водой. Травмы получили четверо человек, ещё один числится пропавшим без вести.

После инцидента крейсер перевели на 35-й судоремонтный завод у Мурманска. Его повреждения на носят серьёзного характера и не могут повлиять на сроки модернизации.