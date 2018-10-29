Волоколамск остался без мэра

У чиновника пошатнулось здоровье. Он выступал против мусорного полигона.

Мэр Волоколамска Пётр Лазарев заявил, что покидает свой пост по состоянию здоровья. Об этом сообщает ТАСС. Указывается, что временно исполнять обязанности главы города будет первый заместитель мэра Татьяна Мозырь.

Как пишет «Медуза», господин Лазарев отказался отвечать на вопрос, сам ли он решил покинуть свой пост или он сделал это из-за давления. Связан такой интерес с тем, что Лазарев ранее боролся против мусорного полигона «Ядрово», где, по собственному признанию, подорвал здоровье, пытаясь исправить ситуацию.

- Я считаю, что-то получилось, по крайней мере, планировали сделать дегазацию полигона в 2019 году, а сделано было в 2018 году, - отметил бывший градоначальник.

Отметим, что Пётр Лазарев возглавил Волоколамск в 2016 году. Митинги против полигона «Ядрово» прошли весной 2018 года.