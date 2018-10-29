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Константин Большаков
29 Октября, 2018 13:12
Избитый десантником корреспондент НТВ покончил с собой
Никита Развозжаев.
Источник: Youtube.com
Москва, 29 Октября - DIXINEWS.
Сегодня пришла страшная новость о кончине известного журналиста. Он объяснил свои мотивы в предсмертной записке.
Корреспондент НТВ Никита Развозжаев совершил самоубийство. Печальную информацию подтвердил изданию «Версия-Саратов» его бывший начальник из саратовского ВГТРК Дмитрий Петров.
Уточняется, что Развозжаев опубликовал предсмертную записку на своей странице в социальной сети «Вконтакте».
- Я не оправдал ваших надежд. Я остался один на один со своими мыслями в чужом городе. Будь вы рядом, все сложилось бы иначе, - написал он, обращаясь к родителям.
Кроме того, в записке журналист упомянул свою бывшую девушку, которую, по собственному признанию, бросил.
Напомним, Никита Развозжаев пострадал от рук нетрезвого мужчины в парке Горького на день ВДВ 2 августа, 2017 году. В прямом эфире хулиган ударил журналиста по лицу.
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