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Константин Большаков
29 Октября, 2018 12:27
В «Сбербанке» объяснили утечку данных 400 тысяч сотрудников
Отделение "Сбербанка".
Источник: Mobiguru.ru
Москва, 29 Октября - DIXINEWS.
Как заявили в учреждении, никакой угрозы этот инцидент не несёт. Но виновных ещё предстоит установить.
В интернете на одном из форумов в открытом доступе появились данные более 400 тысяч сотрудников «Сбербанка». Как пишет «Коммерсант», её опубликовали несколько дней назад.
Издание уточняет, что в записи содержатся данные на более 421 тысячу человек, это имена и фамилии и даже логины для входа в операционную систему банка. Также в базе содержится информация о работниках дочерних организаций, в том числе зарубежных.
По сведениям «Ъ», информация актуальна на 1 августа 2018 года, так как найти в ней сотрудников, устроившихся в «Сбербанк» позже, не удалось.
- Никаких последствий для клиентов не может быть, все клиентские данные надёжно защищены и сохраняются согласно федеральному законодательству, - заверили корреспондента ИА «DixiNews» в «Сбербанке».
«Коммерсант» уточняет, что достоверность утёкшей базы подтвердили два источника. В банке считают, что информацию выложил кто-то из бывших сотрудников, однако установить личность злоумышленника пока не удалось.
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