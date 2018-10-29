В «Сбербанке» объяснили утечку данных 400 тысяч сотрудников

Как заявили в учреждении, никакой угрозы этот инцидент не несёт. Но виновных ещё предстоит установить.

В интернете на одном из форумов в открытом доступе появились данные более 400 тысяч сотрудников «Сбербанка». Как пишет «Коммерсант», её опубликовали несколько дней назад.

Издание уточняет, что в записи содержатся данные на более 421 тысячу человек, это имена и фамилии и даже логины для входа в операционную систему банка. Также в базе содержится информация о работниках дочерних организаций, в том числе зарубежных.

По сведениям «Ъ», информация актуальна на 1 августа 2018 года, так как найти в ней сотрудников, устроившихся в «Сбербанк» позже, не удалось.

- Никаких последствий для клиентов не может быть, все клиентские данные надёжно защищены и сохраняются согласно федеральному законодательству, - заверили корреспондента ИА «DixiNews» в «Сбербанке».

«Коммерсант» уточняет, что достоверность утёкшей базы подтвердили два источника. В банке считают, что информацию выложил кто-то из бывших сотрудников, однако установить личность злоумышленника пока не удалось.