Департамент банковского надзора ЦБ получил нового главу

В Центральном банке избрали нового главу департамента по обеспечению банковского надзора.

Соответствующую информацию представили в пресс-службе финансового ведомства. Место нового руководителя получил Александр Полонский. До этого он работал в должности замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России.

"Приказом председателя Банка России директором департамента обеспечения банковского надзора Центрального банка Российской Федерации с 29 октября 2018 года назначен Полонский Александр Эдуардович, ранее занимавший должность заместителя директора департамента денежно-кредитной политики", - сообщили в ЦБ.

Не так давно стало известно, что прежняя глава департамента Анна Орленко покинула пост с 28 сентября. Она решила работать в будущем вне Центрального банка, проработав на вышеозначенной должности с декабря 2015 года.