Финансы

Станислав Сикорский
29 Октября, 2018 11:09

Департамент банковского надзора ЦБ получил нового главу

ЦБ РФ.
Источник: riafan.ru
#Центробанк

#департамент

#назначение
Москва, 29 Октября - DIXINEWS.

В Центральном банке избрали нового главу департамента по обеспечению банковского надзора.

Соответствующую информацию представили в пресс-службе финансового ведомства. Место нового руководителя получил Александр Полонский. До этого он работал в должности замдиректора департамента денежно-кредитной политики Банка России.

"Приказом председателя Банка России директором департамента обеспечения банковского надзора Центрального банка Российской Федерации с 29 октября 2018 года назначен Полонский Александр Эдуардович, ранее занимавший должность заместителя директора департамента денежно-кредитной политики", - сообщили в ЦБ.

Не так давно стало известно, что прежняя глава департамента Анна Орленко покинула пост с 28 сентября. Она решила работать в будущем вне Центрального банка, проработав на вышеозначенной должности с декабря 2015 года.

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