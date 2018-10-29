Политика

Станислав Сикорский
29 Октября, 2018 10:43

Грузинские власти объяснили дальнейший ход выборов президента

Голосование в Грузии.
Источник: tass.ru
#выборыпрезидента

#голосование

#ЦИК
Тбилиси, 29 Октября - DIXINEWS.

В рамках президентских выборов в Грузии состоится второй тур.

Об этом стало известно из заявления председателя ЦИК Тамары Жвании. По её словам, кандидаты не набрали необходимые 50 процентов голосов избирателей.

К настоящему моменту в ведомстве обработали 99,95 процента бюллетеней для голосования. Лидером президентской гонки стал независимый кандидат Саломе Зурабишвили с 38,63 процентами голосов.

Следом идёт Григол Вашадзе, представляющий "Единое национальное движение" и 10 организаций-союзников партии. Его поддержали 37,74 процента избирателей.

Как отметила Жвания, "с учетом предварительных результатов прошедших 28 октября выборов можно сказать, что будет второй тур выборов". Его должны организовать в течение двух недель после объявления результатов первого и не позднее 2 декабря.

Сейчас предварительные итоги сумели подвести 3703 избирательных участка из общего числа в 3705.

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