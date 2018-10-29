В Индонезии раскрыли подробности гибели лайнера и всех пассажиров

У индонезийского побережья произошло крушение пассажирского лайнера Boeing 737 MAX.

По словам представителя национального агентства по преодолению ЧС Индонезии, все находившиеся на борту люди погибли. Об этом сообщает РИА "Новости".

"В результате крушения выживших нет", - подчеркнули в ведомстве.

Напомним, лайнер принадлежал бюджетной авиакомпании Lion Air. Он летел по рейсу Джакарта - Суматра и отправился из индонезийской столицы в 06:20 местного времени (02:20 московского). На радарах его не удалось зарегистрировать уже к 06:33.

Первые сведения относительно крушения самолёта Национальное агентство по преодолению чрезвычайных ситуаций и последствий катастроф Индонезии сообщили гражданские судна. Они находились неподалёку от катастрофы.

Всего на борту находились 181 пассажир, двое пилотов и шестеро других членов экипажа.