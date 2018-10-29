Транспорт

Виктория Грей
29 Октября, 2018 10:35

В Москве нарушителям ПДД простили пять миллионов штрафов

Письмо со штрафом ГИБДД с камеры фотовидеофиксации.
Источник: rodina.news
#штрафы

#ГИБДД

#сбой
Москва, 29 Октября - DIXINEWS.

Это произошло из-за технической ошибки в работе информационной системы (ФИС) ГИБДД.

Начальник Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что после того, как произошло слияние баз данных, адреса многих автовладельцев оказались некорректными. Это привело к невозможности уведомить гражданина о нарушении ПДД.

В Москве данная ситуация стала наиболее ощутима, так как на столицу приходится порядка 30% всех нарушений в стране. Это связано с рекордным количеством камер видеофиксации.

Также отмечается, что данная проблема возникла из-за того, что в момент создания первых региональных баз данных УГИБДД в 90-ых годах не было общего порядка ведения информации.

ФИС в России начали использовать с 1 января 2017 года. За систему отвечают ГИБДД России, департамент информационных технологий, связи и защиты информации МВД, а также ведомственное ФКУ «НПО «Спецтехника и спецсвязь».

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