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Виктория Грей
29 Октября, 2018 10:35
В Москве нарушителям ПДД простили пять миллионов штрафов
Письмо со штрафом ГИБДД с камеры фотовидеофиксации.
Источник: rodina.news
Москва, 29 Октября - DIXINEWS.
Это произошло из-за технической ошибки в работе информационной системы (ФИС) ГИБДД.
Начальник Госавтоинспекции Михаил Черников сообщил, что после того, как произошло слияние баз данных, адреса многих автовладельцев оказались некорректными. Это привело к невозможности уведомить гражданина о нарушении ПДД.
В Москве данная ситуация стала наиболее ощутима, так как на столицу приходится порядка 30% всех нарушений в стране. Это связано с рекордным количеством камер видеофиксации.
Также отмечается, что данная проблема возникла из-за того, что в момент создания первых региональных баз данных УГИБДД в 90-ых годах не было общего порядка ведения информации.
ФИС в России начали использовать с 1 января 2017 года. За систему отвечают ГИБДД России, департамент информационных технологий, связи и защиты информации МВД, а также ведомственное ФКУ «НПО «Спецтехника и спецсвязь».
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