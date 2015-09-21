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Константин Большаков
28 Октября, 2018 14:01
В Москве избили рэпера Гуфа
Рэп-исполнитель Алексей Долматов.
Источник: dixinews.ru
Москва, 28 Октября - DIXINEWS.
Исполнитель уже обратился в полицию. Он получил травмы, но в больницу не лёг.
В одном из ночных клубов города Москвы избили известного рэп-исполнителя Алексея Долматова, более известного как Гуф. Об этом пишут РИА «Новости», ссылаясь на источник в правоохранительных органах.
Как сообщил «Пятый канал», Гуф со своей подругой, певицей Кэти Топурия из группы «А-Студио» приехал в ночное заведение. Там произошёл конфликт, подробности которого не уточняются.
В результате рэпер получил травмы, однако от госпитализации отказался. Уточняется, что он уже написал заявление в полицию. В МВД подтвердили факт происшествия, но личности его участников не раскрыли.
Отметим, что Гуф выступает на рэп-сцене с 2000 года. Прославился как участник группы «Centr», потом начал сольную карьеру.
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