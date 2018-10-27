Футболист «Спартака» плакал, переехав жить в Россию

Сложности с адаптацией встречаются у многих иностранцев. К счастью, красно-белые не лишились из-за этого перспективного игрока.

27-летний нападающий московского «Спартака» Зе Луиш из Кабо-Верде в беседе с изданием O Jogo вспомнил, как тяжело ему давалась адаптации в России. Как признался спортсмен, его шокировала наша культура, язык и погода. Прожив в России несколько дней, Зе Луиш даже раздумывал уехать.

- Пришлось справляться со многими проблемами. В первый год я очень страдал, плакала дома почти каждый день, - признался игрок.

Со временем, отметил «спартаковец», он стал лучше понимать русский язык, что облегчило его пребывание в стане красно-белых. Но научиться говорить по-русски форвард считает невозможным для себя.

Напомним, Зе Луиш перешёл в «Спартак» из португальской «Браги» в 2015 году. В нынешнем сезоне футболист провёл 17 матчей и забил 8 мячей.