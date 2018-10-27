Общество

Константин Большаков
27 Октября, 2018 13:41

Путин объяснил, почему россияне не хотят соседствовать с цыганами

Заседание совета по межнациональным отношениям.
Источник: kremlin.ru
#Путин

#цыгане

#межнациональныеотношения
Ханты-Мансийск, 27 Октября - DIXINEWS.

Зачастую в цыганских поселениях процветает криминал. Поэтому законопослушные граждане не хотят жить с такими соседями.

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям в Ханты-Мансийске заявил, что россияне не хотят жить рядом с цыганскими поселениями из-за криминализации этих мест.

Как передаёт пресс-служба Кремля, так глава государства ответил на жалобу председателя Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежды Деметер на снос цыганских посёлков в Тульской области.

- Дело в том, что мы упустили момент работы с этими людьми, которые, к сожалению, очень часто вовлекаются в криминальную деятельность. Мы с вами это хорошо знаем, и здесь, чего греха таить, нужно прямо говорить об этом, правда? Профессионально занимаются распространением наркотиков, люди просто не хотят рядом проживать, вот в чём проблема. Я не могу сказать, что мы цыган во всем должны обвинять. Это проблема всего общества, проблема эффективности работы правоохранительных органов и так далее. Нужно было своевременно и грамотно выстраивать эту работу, - сказал Путин.

Как заверил президент, российские власти ещё вернутся к этому вопросу, и в любом случае будут заниматься подобными вопросами, в том числе в Туле.

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