Путин объяснил, почему россияне не хотят соседствовать с цыганами

Зачастую в цыганских поселениях процветает криминал. Поэтому законопослушные граждане не хотят жить с такими соседями.

Президент РФ Владимир Путин в ходе заседания совета по межнациональным отношениям в Ханты-Мансийске заявил, что россияне не хотят жить рядом с цыганскими поселениями из-за криминализации этих мест.

Как передаёт пресс-служба Кремля, так глава государства ответил на жалобу председателя Федеральной национально-культурной автономии российских цыган Надежды Деметер на снос цыганских посёлков в Тульской области.

- Дело в том, что мы упустили момент работы с этими людьми, которые, к сожалению, очень часто вовлекаются в криминальную деятельность. Мы с вами это хорошо знаем, и здесь, чего греха таить, нужно прямо говорить об этом, правда? Профессионально занимаются распространением наркотиков, люди просто не хотят рядом проживать, вот в чём проблема. Я не могу сказать, что мы цыган во всем должны обвинять. Это проблема всего общества, проблема эффективности работы правоохранительных органов и так далее. Нужно было своевременно и грамотно выстраивать эту работу, - сказал Путин.

Как заверил президент, российские власти ещё вернутся к этому вопросу, и в любом случае будут заниматься подобными вопросами, в том числе в Туле.