В МИД заявили о подготовке к войне с США

Довольно неожиданное заявление сделал представитель дипломатического ведомства. Оказывается, наши власти уже готовятся защищаться от атак американцев.

Замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Адрей Белоусов заявил, что Москва готовится к оборонительной войне с США. Об этом господин Белоусов рассказал в ходе заседания комитета Генассамблеи ООН.

- Недавно на заседании Соединённые Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю, - передаёт ТАСС слова Белоусова.

Представитель МИД сделал это резкое заявление после того, как ООН проголосовала против рассмотрения резолюции России в поддержку ДРСМД. По словам Белоусова, российские власти будут защищать территориальную целостность, принципы и население страны.

Различие между РФ и США, по мнению Белоусова заключается в том, что Россия готовится к войне, а США готовят войну. Такой вывод в Москве сделали в связи с решением Вашингтона выйти их договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.