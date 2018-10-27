Политика

Константин Большаков
27 Октября, 2018 12:12

В МИД заявили о подготовке к войне с США

Заседание Генассамблеи ООН.
Источник: Ukraina.ru
#МИД

#США

#ООН
Москва, 27 Октября - DIXINEWS.

Довольно неожиданное заявление сделал представитель дипломатического ведомства. Оказывается, наши власти уже готовятся защищаться от атак американцев.

Замглавы департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Адрей Белоусов заявил, что Москва готовится к оборонительной войне с США. Об этом господин Белоусов рассказал в ходе заседания комитета Генассамблеи ООН.

- Недавно на заседании Соединённые Штаты заявили, что Россия готовится к войне. Да, Россия готовится к войне, я это подтверждаю, - передаёт ТАСС слова Белоусова.

Представитель МИД сделал это резкое заявление после того, как ООН проголосовала против рассмотрения резолюции России в поддержку ДРСМД. По словам Белоусова, российские власти будут защищать территориальную целостность, принципы и население страны.

Различие между РФ и США, по мнению Белоусова заключается в том, что Россия готовится к войне, а США готовят войну. Такой вывод в Москве сделали в связи с решением Вашингтона выйти их договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.

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