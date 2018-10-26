Беларусь решила вмешаться в конфликт на Донбассе

В Минске заявили о готовности способствовать разоружению в регионе. Лишь три страны могут остановить войну, уверен белорусский лидер.

Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что власти страны готовы оказать помощь в разрешении вооружённого конфликта на юго-востоке Украины. Его слова приводит агентство «Интерфакс».

Как пояснил Лукашенко, Минск готов включиться в конфликт ради единственной цели – ради мира в регионе.

- Эту проблемы должны решить мы – три славянских народа, - подчеркнул белорусский президент. – Это наша беда и проблема. Не европейцы, не американцы – мы должны решить эту проблему, чтобы она не была заморожена.

При этом Александр Лукашенко подчеркнул, что Минск готов работать в рамках договорённости Москвы и Киева и не напрашивается к кому бы то ни было в миротворцы или посредники. Целью таких действий Лукашенко назвал сохранение единой и неделимой Украины.

Напомним, вооружённый конфликт в Донбассе начался весной 2014 года. Киев обвиняет в участии в нём Москву, российские власти опровергают эти заявления.