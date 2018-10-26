Владимира Путина защитили от злых духов

Владимир Путин в Музее природы и человека.

Сегодня глава государства посетил один из музеев в УрФО. Там его познакомили с местной мифологией и дали защиту от потусторонних сил.

В пятницу, 26 октября, президент РФ Владимир Путин прибыл с рабочим визитом в Уральский федеральный округ. В Ханты-Мансийске глава государства посетил Музей природы и человека – старейший музей города, передаёт пресс-служба Кремля.

- Глава государства осмотрел выставку, сделал запись в книге почётных гостей, а также встретился с почетным гражданином Ханты-Мансийского автономного округа – Югры, местной сказительницей, поэтессой и хранителем традиций Марией Волдиной, которая вручила Владимиру Путину памятный подарок, - отметили в Кремле.

Как пишет ТАСС, Мария Волдина подарила Владимиру Путину охотничий пояс из кожи, украшенный амулетами местных охотников, которые охраняют владельца от злых духов, бед и напастей, а также приносят удачу.

После посещения музея президент отправился на заседание Совета по межнациональным отношениям.