|
Константин Большаков
26 Октября, 2018 16:00
Мэр российского города сбил ребёнка и сбежал
Алексей Лиханов.
Источник: Oblgazeta.ru
Екатеринбург, 26 Октября - DIXINEWS.
О происшествии сообщили полицейские. Они также раскрыли, в каком состоянии находится несовершеннолетний, попавший под колёса машины главы города.
Мэр города Верхотурье в Свердловской области Алексей Лиханов якобы стал участником дорожно-транспортного происшествия. Как пишет «Правда УрФО», автомобиль главы города сбил 12-летнего мальчика, а затем скрылся с места происшествия.
В пресс-службе регионального ГУ МВД, уточняет издание, заявили, что мальчик ударился об машину, однако травм не получил. В полиции подтвердили, что водитель покинул место ДТП и даже не сообщил об инциденте, однако момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.
В отношении виновника ДТП завели административные дела по статьям «Лёгкий вред здоровью» и «Оставление места аварии».
Если вы заметили опечатку в тексте, выделите ее курсором и нажмите Ctrl + Enter
Дополнительно по тегам:
Читайте в рубрике:
Популярные новости
|
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
Реклама
Загрузка...
Политика
Экономика
Общество
Культура
Спорт
Происшествия