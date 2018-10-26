Мэр российского города сбил ребёнка и сбежал

О происшествии сообщили полицейские. Они также раскрыли, в каком состоянии находится несовершеннолетний, попавший под колёса машины главы города.

Мэр города Верхотурье в Свердловской области Алексей Лиханов якобы стал участником дорожно-транспортного происшествия. Как пишет «Правда УрФО», автомобиль главы города сбил 12-летнего мальчика, а затем скрылся с места происшествия.

В пресс-службе регионального ГУ МВД, уточняет издание, заявили, что мальчик ударился об машину, однако травм не получил. В полиции подтвердили, что водитель покинул место ДТП и даже не сообщил об инциденте, однако момент аварии попал на камеры видеонаблюдения.

В отношении виновника ДТП завели административные дела по статьям «Лёгкий вред здоровью» и «Оставление места аварии».