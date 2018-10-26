Нетрезвый депутат избил соседку и отделался штрафом

Слуга народа праздновал день рождения, когда произошёл конфликт. Извинений пострадавшей он решил не приносить.

Депутата Курганской областной думы Виктора Семёнова суд признал виновным в нанесении побоев и оштрафовал на 5 тысяч рублей. О соответствующем решении сообщили РИА «Новости».

По информации местного издания Znak.com, в мае 2017 года Семёнов праздновал день рождения и, находясь в состоянии алкогольного опьянения, ударил соседку. Женщина сделала депутату замечание за курение на балконе.

В результате соседку доставили в больницу, у неё обнаружили внутричерепную гематому. На больничной койке женщине пришлось провести больше месяца. Адвокат пострадавшей заявил, что Семёнов даже не принёс ей извинений.

По словам самого Виктора Семёнова, он ударил женщину случайно. Как сказано на сайте Курганской областной думы, господин Семёнов является членом комитетов по региональной политике и МСУ и экономической политике.