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Константин Большаков
26 Октября, 2018 15:00
Россиянам посоветовали самим копить на пенсию, а не переваливать на государство
Александр Ремезков.
Источник: Aremezkov.ru
Москва, 26 Октября - DIXINEWS.
Оригинальную идею предложили в Госдуме. Там посоветовали россиянам не надеяться на государство, а самим откладывать деньги на старость.
Первый зампред комитета Государственной думы по бюджету и налогам Александр Ремезков дал россиянам совет заранее подумать о пенсии и откладывать деньги самостоятельно. Как заявил депутат, он и сам «на пенсию не рассчитывал», а «старался построить свою жизнь, обеспечить себя пенсионными накоплениями».
- Я попробую самостоятельно заработать себе на старость, - передаёт планы чиновника «Говорит Москва». – Советую сделать это каждому. На бога надейся, а сам не плошай.
Как заметил господин Ремезков, откладывать на пенсию деньги можно при грамотном планировании и такая практика является общемировой.
- Каждый работающий, если он не инвалид, то он заботится о своей пенсии. Переваливать на государство тоже сложно, - сказал представитель Госдумы.
Напомним, ранее в Госдуме приняли законопроект, предложенный правительством и поддержанный президентом РФ Владимиром Путиным, о повышении пенсионного возраста. Женщины будут выходить на заслуженный отдых в 60 лет, а мужчины – в 65 лет.
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