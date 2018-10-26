Знаменитый собор в Солсбери чуть не обокрали

Архитектурное сооружение, прославившееся на весь мир в рамках дела Скрипалей, вновь в центре внимания. Оттуда попытались украсть ценную реликвию.

Из Солсберийского кафедрального собора попытались украсть исторический документ – Великую хартию вольностей 1215 года. Об этом пишет Sky News со ссылкой на городскую полицию.

Насколько известно, преступление намеревался совершить 45-летний мужчина. Он уже успел разбить стеклянный ящик, в котором хранилась реликвия, но был арестован.

Отметим, собор в Солсбери стал известен на весь мир после того, как в эфире RT выступили подозреваемые Лондоном в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей якобы сотрудники российских спецслужб Александр Петров и Руслан Боширов. Так, говоря о целях визита в британский город, они заявили, что хотели посмотреть на «знаменитый Солсберецкий собор».

Собор в Солсбери – самое высокое средневековое здание на территории Великобритании. Он был построен в 1220-1320 годах.