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Константин Большаков
26 Октября, 2018 14:32

Знаменитый собор в Солсбери чуть не обокрали

Кафедральный собор в Солсбери.
Источник: W-dog.ru
#Солсбери

#Великобритания

#собор
Лондон, 26 Октября - DIXINEWS.

Архитектурное сооружение, прославившееся на весь мир в рамках дела Скрипалей, вновь в центре внимания. Оттуда попытались украсть ценную реликвию.

Из Солсберийского кафедрального собора попытались украсть исторический документ – Великую хартию вольностей 1215 года. Об этом пишет Sky News со ссылкой на городскую полицию.

Насколько известно, преступление намеревался совершить 45-летний мужчина. Он уже успел разбить стеклянный ящик, в котором хранилась реликвия, но был арестован.

Отметим, собор в Солсбери стал известен на весь мир после того, как в эфире RT выступили подозреваемые Лондоном в отравлении Сергея и Юлии Скрипалей якобы сотрудники российских спецслужб Александр Петров и Руслан Боширов. Так, говоря о целях визита в британский город, они заявили, что хотели посмотреть на «знаменитый Солсберецкий собор».

Собор в Солсбери – самое высокое средневековое здание на территории Великобритании. Он был построен в 1220-1320 годах.

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