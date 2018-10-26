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Константин Большаков
26 Октября, 2018 14:00
Путин: уход Караченцова невосполнимая утрата для всех нас
Владимир Путин.
Источник: Oldgazeta19.ru
Москва, 26 Октября - DIXINEWS.
Знаменитого российского актёра не стало сегодня утром. В прошлом году у него нашли неоперабельную опухоль.
Президент РФ Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью народного артиста РСФСР Николая Караченцова. Слова главы государства передала пресс-служба Кремля.
- Николай Караченцов был выдающимся артистом, подлинной звездой кинематографа и легендарного «Ленкома», в котором служил многие годы. Миллионы людей искренне любили этого яркого, неординарного, обаятельного человека, восхищались его силой духа и стойкостью. Уход Николая Петровича Караченцова - огромная, невосполнимая утрата для родных и близких, друзей и коллег. Для всех нас! – отметил российский лидер.
Напомним, о смерти Николая Караченцова его родные сообщили в пятницу, 26 октября. Артист ушёл из жизни на 74-м году жизни в Московской городской онкологической больнице – завтра у него был бы день рождения. В 2017 году у Караченцова обнаружили неоперабельную опухоль.
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