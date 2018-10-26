Песков объяснил позицию Кремля по поводу убийства саудовского журналиста

Расследовать громкое убийство ещё только предстоит. В этом будут участвовать как Турция, так и сама Саудовская Аравия.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль приветствует позицию королевской семьи Саудовской Аравии, связанную с убийством журналиста Джамаля Хашкуджи. Слова господина Пескова приводит «Интерфакс».

- Мы слышали заявление королевской семьи с осуждением этого убийства, о непричастности королевской семьи к этому, - сказал Дмитрий Песков. – Всё остальное – это вопрос расследования, которое желает и сама королевская семья. Мы это приветствуем.

Как отметил представитель Кремля, после заявлений саудовских монархов нет оснований верить в причастность к убийству журналиста властей Саудовской Аравии.

Накануне ситуацию вокруг дела Джамаля Хашкуджи президент РФ Владимир Путин обсудил с королём Саудовской Аравии Сальманом Бен Абдель Азизом Аль Саудом, передаёт пресс-служба Кремля.

Напомним, саудовский журналист исчез 2 октября, зайдя в саудовское генконсульство в Стамбуле. 23 октября его тело обнаружили в колодце на территории генконсульства.