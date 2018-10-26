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Константин Большаков
26 Октября, 2018 11:54
«Сбербанк» не планирует брать 4% комиссию за перевод с карты на карту
Карты "Сбербанка".
Источник: Stroy17.ru
Уфа, 26 Октября - DIXINEWS.
Клиенты «Сбербанка» всполошились после слухов о появлении комиссии за переводы на карту. Представителям компании пришлось успокоить граждан.
На этой неделе некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что жители регионов России, в частности Башкирии, получили на свои телефоны сообщения о введении «Сбербанком» комиссии в размере 4% за перевод с карты на карту.
В пятницу, 26 октября, эти слухи опровергли представители банка. В «Сбербанке» также назвали информацию о введении новой комиссии некорректной, подтверждает корреспондент ИА «DixiNews».
- Данная информация не является достоверной. Банк не планирует изменение комиссии за перевод средств с карты на карту. С тарифами можно ознакомиться на сайте банка, - пояснили в финансовой организации.
Кроме того, в «Сбербанке» заверили, что никаких других комиссий также не собираются устанавливать.
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