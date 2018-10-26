«Сбербанк» не планирует брать 4% комиссию за перевод с карты на карту

Клиенты «Сбербанка» всполошились после слухов о появлении комиссии за переводы на карту. Представителям компании пришлось успокоить граждан.

На этой неделе некоторые СМИ опубликовали информацию о том, что жители регионов России, в частности Башкирии, получили на свои телефоны сообщения о введении «Сбербанком» комиссии в размере 4% за перевод с карты на карту.

В пятницу, 26 октября, эти слухи опровергли представители банка. В «Сбербанке» также назвали информацию о введении новой комиссии некорректной, подтверждает корреспондент ИА «DixiNews».

- Данная информация не является достоверной. Банк не планирует изменение комиссии за перевод средств с карты на карту. С тарифами можно ознакомиться на сайте банка, - пояснили в финансовой организации.

Кроме того, в «Сбербанке» заверили, что никаких других комиссий также не собираются устанавливать.