Аксёнов попросил ФСБ вернуть ему 2 млн рублей

Оказывается, глава полуострова выделял деньги из своего кармана для борьбы со взяточниками в окружении. Теперь средства понадобились ему обратно.

Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что выделил 2 млн рублей из личных средств, чтобы помочь силовикам изобличить коррупционеров среди своих подчинённых. Об этом чиновник заявил в интервью телеканалу «Первый крымский».

Аксёнов уточнил, что теперь эти деньги проходят в качестве вещественных доказательств в различных уголовных делах. Кто именно был изобличён при помощи его средств, глава полуострова не стал уточнять.

Ранее «Крыминформ» писал, что Сергей Аксёнов специально ездил к директору ФСБ Александру Бортникову и попросил вернуть деньги.

- Приехал попросить его (Бортникова – прим. ред.), чтобы те средства, которые я выделял на работу со взяточниками, мне как можно быстрее возвращали. Я ограничен в ресурсах, - признался Аксёнов.

Напомним, 17 октября силовики задержали вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина по обвинению в получении крупной взятки.