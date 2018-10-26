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Константин Большаков
26 Октября, 2018 10:23
Аксёнов попросил ФСБ вернуть ему 2 млн рублей
Сергей Аксёнов.
Источник: Crimea9.ru
Крым, 26 Октября - DIXINEWS.
Оказывается, глава полуострова выделял деньги из своего кармана для борьбы со взяточниками в окружении. Теперь средства понадобились ему обратно.
Глава Крыма Сергей Аксёнов сообщил, что выделил 2 млн рублей из личных средств, чтобы помочь силовикам изобличить коррупционеров среди своих подчинённых. Об этом чиновник заявил в интервью телеканалу «Первый крымский».
Аксёнов уточнил, что теперь эти деньги проходят в качестве вещественных доказательств в различных уголовных делах. Кто именно был изобличён при помощи его средств, глава полуострова не стал уточнять.
Ранее «Крыминформ» писал, что Сергей Аксёнов специально ездил к директору ФСБ Александру Бортникову и попросил вернуть деньги.
- Приехал попросить его (Бортникова – прим. ред.), чтобы те средства, которые я выделял на работу со взяточниками, мне как можно быстрее возвращали. Я ограничен в ресурсах, - признался Аксёнов.
Напомним, 17 октября силовики задержали вице-премьера Крыма Виталия Нахлупина по обвинению в получении крупной взятки.
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