Культура

Константин Большаков
26 Октября, 2018 10:01

Николай Караченцов умер накануне своего дня рождения

Николай Караченцов.
Источник: Scoopnest.com
#смерть

#актёры

#Караченцов
Москва, 26 Октября - DIXINEWS.

После страшного ДТП артист много лет боролся с его последствиями. Ему помогала в этом супруга.

В пятницу, 26 октября, стало известно о смерти актёра Николая Караченцова. Об этом заявил его сын, сообщает радио «Говорит Москва» на своём канале в Telegram. Артист ушёл из жизни на 74-м году жизни.

Как сообщила супруга Николая Караченцова Людмила Поргина, её мужа не стало в 9 часов утра. Он скончался в Московской городской онкологической больнице. Известно, что у Караченцова отказали почки.

О месте и дате прощания со знаменитым актёром будет сообщено позднее.

Николай Караченцов родился 27 октября 1944 года в Москве. Сыграл множество ролей, в том числе в таких фильмах как «Собака на сене», «Приключения Электроника», «Шерлок Холмс и доктор Ватсон. Кровавая надпись», «Остров сокровищ», «Человек с бульвара Капуцинов», «Досье детектива Дубровского», «Тихий Дон» и многих других.

В ночь на 28 февраля 2005 года Николай Караченцов попал в страшную автомобильную аварию на обледенелой дороге Мичуринского проспекта в Москве. Актёр спешил с дачи в город, узнав о смерти тёщи. В ДТП Караченцов получил тяжёлую черепно-мозговую травму. Полностью оправиться от последствий той аварии он так и не смог.

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