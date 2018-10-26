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Константин Большаков
26 Октября, 2018 09:17
Выросло число жертв при наводнении в Краснодарском крае
Наводнение в Сочи.
Источник: Supergran.ru
Сочи, 26 Октября - DIXINEWS.
Проливные дожди в регионе унесли уже не одну жизнь. Печальные новости сообщили в экстренных службах Кубани.
Глава МЧС по Краснодарскому краю Сергей Капустин заявил, что в результате наводнения на Кубани погибли шесть человек. Как отметил Капустин, четыре тела были обнаружены в домах Апшеронского района. Ранее сообщалось о двух погибших в Туапсинском районе, пишет ТАСС.
Двое пострадавших были госпитализированы, один человек получил амбулаторную помощь. Ещё один человек остаётся пропавшим без вести.
В пресс-службе регионального МЧС уточнили, что в трёх районах Кубани затоплены почти 1850 домов, где проживают порядка 5400 человек.
- К ликвидации последствий происшествия привлечены более 1460 человек и 330 единиц техники, из них 3 аварийно-восстановительных поезда, в том числе от МЧС России – 420 человек и 110 единиц техники, - отметили в ведомстве.
Напомним, накануне в Сочи ввели режим чрезвычайной ситуации. Дожди в регионе не прекращаются с 24 октября.
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